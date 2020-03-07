«قومى المرأة» يزور متحف القوات الجوية

احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، زار وفد المجلس القومي، اليوم، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والسفيرة منى عمر والنائبة الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة نسرين بغدادي والدكتورة نجوي خليل، والدكتورة أحلام حنفي وسناء السعيد ونشوى الحوفي وسهام جبريل والقاضية أمل عمار والدكتورة رانيا يحيي، متحف القوات الجوية، وكان في استقبالهن اللواء أركان حرب مجدي دويدار، مدير المتحف.وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها باحتفال القوات الجوية المصرية، هذا العام ولأول مرة، باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن هذا الاحتفال رسالة هامة إلى العالم تؤكد أن الدولة بجميع مؤسساتها تحترم المرأة وتقدر أهمية دورها في المجتمع.ووجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن مصر تفقد كل يوم شهيدًا في حربها ضد الإرهاب حتى نعيش نحن في أمان، تاركًا خلفه زوجة وأم صابرة وابنة وأخت وطنية مخلصة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر بمصر العبور الثاني، ويحلم أن تكون مصر أعظم بلاد العالم.ووجهت الدكتورة مايا مرسي كل التحية والتقدير إلى جميع زوجات ضباط القوات المسلحة والشرطة اللاتي يحملن على عاتقهن مسئولية الأسرة بأكملها، مؤكدة أننا نشهد جميعًا الحرب التي تواجها مصر ضد الإرهاب نيابة عن العالم بأثره، قائلة إن حربنا ضد الإرهاب زادتنا قوة وجعلتنا نسير على خارطة التنمية والازدهار بعيدًا عن الحياة الصعبة التي تعيشها البلاد حولنا وتواجه مستقبل مجهول.كما وجهت الشكر والتقدير إلى الفريق عباس حلمي، قائد القوات الجوية على الدعم والمشاركة لتنظيم هذه الاحتفالية، ووجه اللواء أركان حرب مجدي دويدار الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة.وتضمنت الزيارة تفقد أجنحة المتحف والاطلاع على الطائرات الحربية بأنواعها، كما تم عرض فيلم وثائقي عن دور القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة بعنوان «درعًا وسيف» وفيلم تسجيلي عن «المرأة المصرية عبر العصور».