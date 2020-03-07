حملة نظافة لمدة أسبوع بمطروح (صور)

بدأ مجلس مدينة مرسي مطروح، اليوم السبت، حملة نظافة باستخدام المعدات واللوادر لرفع تراكمات القمامة بين العمارات السكنية بمنطقة محدودي الدخل لإعادة المظهر الحضارى للمنطقة وحفاظا على الصحة العامة.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال النظافة من خلال حملة تستمر لمدة أسبوع بمنطقة مساكن محدودي الدخل بمدينة مرسي مطروح.وناشد محافظ مطروح أهالى المنطقة بالحفاظ على النظافة العامة، مع المشاركة في جهود النظافة بالمنطقة بما يعود عليهم ومنع أى محاولات لتشويه المنظر العام، موجها بضرورة الحفاظ على النظافة العامة ووضع القمامة في الصناديق المخصصة لها.