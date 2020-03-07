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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 142 من مرتزقة أردوغان فى ليبيا

السبت 07/مارس/2020 - 04:47 م
أردوغان
أردوغان
عبير سليم
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أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب، اليوم، عن مقتل 142 من مرتزقة أردوغان في محاور القتال بطرابلس، من أصل ما يقارب 5 آلاف.

وأضاف المحجوب، فى تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن محاولات من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة للتكتم حول مصرع هؤلاء المرتزقة، إلا أن الإحصاءات الصادرة عن مستشفيات العاصمة طرابلس أكدتها.

وكشف المحجوب عن أن ما بين 325 و330 من المرتزقة توجهوا إلى السواحل الأوروبية انطلاقًا من العاصمة، ولم يعرف ما إذا كانوا قد وصلوا أو أنهم غرقوا في الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وأوضح أن نشاط مهربي البشر تراجع فى ليبيا، بعدما أحكم الجيش الوطني سيطرته على مدن جنوبى البلاد، إلا أن مجىء المرتزقة من سوريا أنعش هذا النشاط.

وقال المحجوب إنه جرى رصد 13 طائرة مسيرة تركية خلال سبعة أيام فقط، مشددًا على أن قاعدة "معيتيقة " تحولت إلى منشأة عسكرية تركية ولا يجرى السماح إلا لعدد محدود من الليبيين بالدخول إليها.

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