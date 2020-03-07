"صيدلة حلوان" تتصدر المجلات العلمية المصرية

تصدرت المجلة العلمية لكلية الصيدلة بجامعة حلوان، المجلات العلمية المصرية في قطاع الدراسات الصيدلية على مستوى جامعات مصر، وحصلت على ٦ درجات من ٧ درجات، وفق تقييم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة إيمان حجاج، عميد كلية الصيدلة رئيس تحرير المجلة.يذكر أن المجلة تصدر بعنوان Advanced Pharmacy Research، متخصصة فى العلوم الصيدلية والتى صدرت عام ٢٠١٧، بهيئة تحرير أجنبية من جميع أنحاء العالم، ويتم التحكيم من محكمين دوليين وإقليميين لهم معامل نشر عالي، وتتسم بسرعة وانضباط التحكيم، التابعة لبنك المعرفة المصري الذي يتبع مبادرة رئيس الجمهورية لبناء ونشر المعرفة، وتمت مراجعتها من قبل المراجع الدولي للمجلات الدولية Jeffery Robens من SpringerNature، ومن المنتظر أن يكون لها معامل تأثير قريبا.