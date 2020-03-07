ارتفاع إصابات بكورونا فى بريطانيا إلى 206 حالات
السبت 07/مارس/2020 - 04:40 م
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة اليوم، إلى 206 حالات.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - الناطقة بالإنجليزية - أن هذا يأتي بعدما جرى تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - الناطقة بالإنجليزية - أن هذا يأتي بعدما جرى تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.