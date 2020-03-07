رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول ٣٣ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

السبت 07/مارس/2020 - 04:38 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
طباعة
استقبل ميناء دمياط، اليوم، 5 سفن حاويات و13 سفينة بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات، و10 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4472 طن فوسفات و1400 طن يوريا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 79862 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94320 طنًا.

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2645 طن قمح، في حين غادر عدد 42 سيارة نقل محملة بـ 1852 طن قمح.

موضوعات متعلقة

الإسكان تتيح 66 محلاً تجاريًا و7 صيدليات و6 وحدات مهنية وإدارية بـ6 مدن جديدة

طقس السبت.. الأرصاد: «شديد البرودة ليلًا»

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول

الآن.. وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يكلف الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن آخر مستجدات كورونا فى مصر

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

الرياضة تحمي من تقلص الدماغ

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

ثقافة دمياط تناقش ديوان «اعترافات أنثى»

الثقافة تؤجل افتتاح «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية»

11 مارس.. «ظلال هليوبوليس في الرواية والسينما» بمكتبة مصر الجديدة

«حكايات صوفية» بمهرجان شرق الدلتا للتجارب النوعية