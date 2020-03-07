تداول ٣٣ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم، 5 سفن حاويات و13 سفينة بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات، و10 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4472 طن فوسفات و1400 طن يوريا.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 79862 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94320 طنًا.وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2645 طن قمح، في حين غادر عدد 42 سيارة نقل محملة بـ 1852 طن قمح.