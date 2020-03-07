قطع المياه عن شبين القناطر لعطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن عزمها قطع المياه عن مدينة شبين القناطر لحدوث عطل مفاجئ.وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، إلى أنه سيتم ضعف وانقطاع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر وذلك لحدوث عطل مفاجئ بمحطة مياه عرب جهينة، وسيتم الإصلاح خلال ٣ ساعات لتركيب محابس بالمحطة.شدد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بجودة المياه وضرورة اتباع جداول الغسيل الدورية للشبكة وضبط جرعات الكلور للحفاظ على سلامة وجودة المياه التي تصل للمواطن.