رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب جامعة الأزهر: الإيمان بالله يجعل الإنسان يراقب ضميره

السبت 07/مارس/2020 - 04:32 م
الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر
أميرة العناني
طباعة
أكد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن الله خلق الإنسان وكرمه تكريمًا عظيمًا، وجعله في أحسن صورة، ثم أراد أن يكمل هذا التجميل ببناء روحه وسموها فأرسل الرسل والأنبياء وأنزل الكتب لتزكيته ورفعة مكانته، موضحًا أن الإنسان مخلوق له خصوصية كاملة أراد الله له الكمال الجسمي والعقلي حتى يقوم بأداء مهمته في عمارةِ الكون والحياة لأنه خليفة الله في الأرض.

وقال «عامر» خلال مؤتمر بناء الإنسان بين الواقع والمأمول الذي عقدته كلية أصول الدين بجامعة الأزهر اليوم، إن الشريعة الإسلامية أكدت على أربع ركائز، أولها الإيمان وهو الذي يحقق الفهم العميق، والإدراك الكامل لطبيعة الكون والحياة، والإيمان بوجود إله واحد يهيمن على هذا الكون بأكمله لأنه خالقه ومصوره، موضحًا أن الإيمان أيضًا يساعد على المعرفة والحكمة التي من أجلها خلقه الله، وهي العبودية الكاملة له تعالى التي تضمن له التوازن النفسي والجسماني.

وأضاف أن الإيمان بالله يجعل الإنسان يراقب ضميره ويحاسب نفسه ويحافظ عليها من تسلط شهواتها وغرائزها، فيجتهد في تحصيل الكمالات النفسية.

وأوضح أن الركيزة الثانية، وهي الشريعة، عامل مهم في بناء الإنسان وتزكيته، فقد جاء الإسلام بعدد من التكاليف الشرعية والأوامر والنواهي، وكان الهدف التربوي والتزكوي من وراء هذه الأوامر والنواهي هي تقوية إيمان الإنسان وتجديد علاقته بالخالق العظيم، وجعله في صلة دائمة مع ربه فيَقْوى جانب اليقين الذي يدفعه لعمل الخير، ويتقوّي فيه جانب الإيمان الذي يدفع به قُوى الشرّ.

وقال إن الركيزة الثالثة هي التزكية والسلوك وهي لب هذه الركائز، فقد نزلت الشرائع منذ آدم عليه السلام وحتى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتقويةِ هذا الجانبِ وتدعيمِه ومعالجةِ ضعفِه وتقويم النفس وإصلاحِها.

وأضاف أن الركيزة الرابعة هي إدراك الواقع فالإنسان هو ابن زمانه، وينبغي أنْ يتعلمَ من علوم الدنيا كما يتعلمُ علومَ الدينِ ليواكبَ عصره ولا يصطدم بواقعه، لا سيما أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وأن الانفتاح الذي جرّتهُ إلينا المدنية الحديثةُ له أثره الإيجابي كما أن له أثرًا سلبيًا في بعض الأحيان، ولكن ينبغي التوافق والتواؤم مع مجريات العصرِ ومستحدثاته وتراكماته المعرفيةِ والتقدميةِ بالضوابط التي تضمنُ سلامةَ الأصلِ ومواكبة العصر.

واختتم كلمته مؤكدًا أن هدف الشريعة هو أن تبني إنسانًا تتكامل فيه معاني الإنسانيةِ التي تكمنُ في الأخلاق والسلوك الإنساني.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن آخر مستجدات كورونا فى مصر

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

الآن.. وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

الإخوان يبكون على الإرهابى هشام عشماوي

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من المسئولين

وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن آخر مستجدات كورونا فى مصر

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

الرياضة تحمي من تقلص الدماغ

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

ثقافة دمياط تناقش ديوان «اعترافات أنثى»

الثقافة تؤجل افتتاح «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية»

11 مارس.. «ظلال هليوبوليس في الرواية والسينما» بمكتبة مصر الجديدة

«حكايات صوفية» بمهرجان شرق الدلتا للتجارب النوعية