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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يتسلم جائزة ويحيى حفل «إنترناشيونال فاشون أورد».. الليلة

السبت 07/مارس/2020 - 04:24 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أمير محمد خالد
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أعلن القائمون على مهرجان "إنترناشيونال فاشون أورد" الذي يقام اليوم السبت، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة المطله على النيل تكريم الفنان محمد رمضان على ستايله الخاص، وتسمى الجائزة the king of arab men's fashion ويتسلمها بنفسه.

وعلمت "الدستور" أن محمد رمضان سيقوم بتقديم عدد من أغانيه بعد تكريمه في الحفل، حيث وجد مدير أعماله أمس الجمعة في الفندق في القاعة الذي سيتم تكريمه فيها، للانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بفقرة محمد رمضان.

وسيحضر خلال الحفل العديد من النجوم، على رأسهم منة فضالي ومي سليم ودانا حمدان، كما سيحضر عدد كبير من مصممي الأزياء، أبرزهم الجزائرية شهيرة الخطيب وإلهام خرباش، ومن اليمن سماح سيف، ومن الإمارات كلثم الطاهري، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي.

وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا أغنية "انت جدع" وحققت نسبة مشاهدة بالملايين عبر قناته على يوتيوب وتصدرت الترند.

وأوقفت نقابة الموسيقيين، برئاسة هاني شاكر، محمد رمضان عن الغناء لحين الالتزام بالظهور في حفلاته بشكل لائق وأن يقدم أغاني بشكل أفضل.

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