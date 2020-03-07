خسائر باكستان قد تبلغ 61 مليون دولار حال تفشى كورونا

كشف تقييم أصدره بنك التنمية الآسيوي عن أن الاقتصاد الباكستاني قد يعاني من خسائر تُقدر بـ1.57% من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والصحة في حالة تفشي فيروس "كورونا" المستجد فيها.وأوضحت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم السبت، أنه على الرغم من تقييم البنك، فإن تأثير تفشي المرض على اقتصاد البلد يتراوح بين 61 مليون دولار و16.23 مليون دولار، اعتمادًا على كيفية تطور الوضع من الأسوأ إلى أفضل سيناريو ممكن.وذكر بنك التنمية الآسيوي أنه في أفضل السيناريوهات، سوف يقتصر تأثير التفشي في الاقتصاد الباكستاني على 16.23 مليون دولار، من ضمنها 5.5 مليون دولار على الزراعة، و5.54 مليون دولار على قطاع الأعمال والتجارة والخدمات، و3.6 مليون دولار على التصنيع، وحوالي 1.32 في المائة على النقل والفنادق صناعة.وبالنسبة للسيناريو المعتدل، تقدر الخسائر الإجمالية على باكستان بنحو 34 مليون دولار، من ضمنها 12.2 مليون دولار على الزراعة، وحوالي 10.7 مليون دولار على الأعمال التجارية وأكثر من 10.8 مليون دولار على الفنادق والنقل والتصنيع.أما في أسوأ الحالات، تقدر الخسائر المقدرة على اقتصاد البلاد بحوالي 61 مليون دولار، من ضمنها 22 مليون دولار على الزراعة والتعدين، و19 مليون دولار على الأعمال التجارية وحوالي 18 مليون دولار في القطاعات الأخرى.ولفت بنك التنمية الآسيوي إلى أن تفشي فيروس "كورونا" المستجد قد يؤدي إلى خسائر في الاقتصاد العالمي تصل إلى 347 مليار دولار، في ظل التراجع الحاد في الطلب، والسياحة، وسلاسل التوريدات، بالإضافة إلى التداعيات الصحية.وأكد البنك أن هذا التقييم كان لأغراض توضيحية، ويجب عدم تفسيره على أنه تنبؤات بحدوث تفشي فعلي، موضحا أن المقصود منه توجيه صانعي السياسة في تحديد مدى تكلفة تفشي المرض حتى يتمكنوا من تقييم فوائد وتكاليف الوقاية والاستجابة المبكرة بشكل صحيح.