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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحفيين العمانية» تؤجل اجتماعات الاتحاد الدولى بسبب «كورونا»

السبت 07/مارس/2020 - 04:22 م
كورونا
كورونا
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أرجأت جمعية الصحفيين العمانية استضافة اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، والاجتماع التأسيسي للاتحاد الآسيوي للصحفيين، والذي كان مقررًا عقده في الفترة من 16 حتى 20 مارس الجاري، بمشاركة 60 شخصية صحفية وإعلامية من رؤساء النقابات، والاتحادات، والجمعيات يمثلون 20 دولة؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم.

ويأتي قرار تأجيل الاستضافة بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات عقدتها الجمعية مع المسئولين بوزارة الصحة؛ لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول إمكانية الاستضافة، حيث نصحوا بأهمية التأجيل في هذه الفترة بسبب انتشار الفيروس عالميا.

واتخذت الجمعية قرار التأجيل بناء على رأي المختصين لما فيه مصلحة البلد والمشاركين من جميع أقطار العالم، وقد خاطبت الجمعية الاتحاد الدولي للصحفيين بهذا القرار الذي قدره ورحب به، مقترحة أن يعقد الاجتماع في وقت لاحق حسب تحسن الوضع العالمي.

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