ثقافة دمياط تناقش ديوان «اعترافات أنثى»

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط من خلال إعداد ورش فنية وأنشطة ترفيهية، فكان أولها بمقر قصر ثقافة دمياط الجديدة لذوى الاحتياجات الخاصة وأخرى مع طلاب مدرسة الإيمان الخاصة بقصر ثقافة الطفل وقدم بيت ثقافة السرو مسابقات أسئلة عامة بمدرسة الشهيد محمد عربانو.ضمن الأنشطة الأدبية قدم قصر ثقافة دمياط الجديدة مجموعة متنوعة لأدبيات شعراء القصر من خلال استكمال أمسية "ملتقى إبداع 2" بحضور الشاعر حسن المالح ومشاركته بقصيدة سلامي عليها، وقصيدة سكر بليمون، وشارك الشاعر محمد لبن والشاعرة ندى نصر والشاعر محمد جمعة بقصيدة حداد الشوق، الى جانب شعراء آخرين، منهم محمد صلاح، نورا بركة، محمد ملوك، أحمد سعد، وشارك ضياء فريد بديوان ألف لام ميم وقصيدة العاديات والشاعرة وداد معروف وأسعد سليم والسيد الراعي وأحمد خميس غلوش وصلاح بدران وحسام وفا وغيرهم، إلى جانب لقاء نادي الأدب لمناقشة ديوان "اعترافات أنثى" للشاعرة ندى نصر وجلسة أخرى لنادي أدب الطفل مع الشاعرة نورا بركة، كما نظمت مكتبة ميت الخولى ندوة شعرية بعنوان "الأم في عيون الشعراء" بمركز شباب القرية مع طاهر عبد الواحد الذي شارك بقصائد حب الأم وعن مصر أم الدنيا للطالب عبد الوهاب طاهر والطالب أحمد موسى.ضمن الاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع عقد قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة بعنوان "المرأة المصرية نضال متعدد الأوجه" ألقتها مسئولة النشاط لرسم ملامح دورها التربوى ونضالها الداعم لأسرتها بشكل إيجابى بمحيط مجتمعنا المصرى وذلك باختلاف مهنتها وشغلها مناصب قيادية، من خلالها أثبتت قدرتها التنافسية على تقديم الخدمات على كل المستويات بلا حدود وبلا كلل.وفي سياق التوعية الصحية والسلامة العامة، عقدت مكتبة شرباص محاضرة عن "مرض كورونا المستجد" المستهدف الجهاز التنفسى مع هالة الجزار، للوقوف على أهم الإجراءات الاحترازية ضد الإصابة به من تغذية سليمة تشمل تناول مجموعات من فيتامينات سى المتوفرة بالفواكه وتجنب الاحتكاك والتعامل المباشر مع الأشخاص والتهوية الجيدة وبمجرد الشعور بارتفاع درجة الحرارة يتم على الفور الذهاب لإجراءات تحاليل التعرف على المرض.