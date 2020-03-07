رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة دمياط تناقش ديوان «اعترافات أنثى»

السبت 07/مارس/2020 - 04:20 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
طباعة
تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط من خلال إعداد ورش فنية وأنشطة ترفيهية، فكان أولها بمقر قصر ثقافة دمياط الجديدة لذوى الاحتياجات الخاصة وأخرى مع طلاب مدرسة الإيمان الخاصة بقصر ثقافة الطفل وقدم بيت ثقافة السرو مسابقات أسئلة عامة بمدرسة الشهيد محمد عربانو.

ضمن الأنشطة الأدبية قدم قصر ثقافة دمياط الجديدة مجموعة متنوعة لأدبيات شعراء القصر من خلال استكمال أمسية "ملتقى إبداع 2" بحضور الشاعر حسن المالح ومشاركته بقصيدة سلامي عليها، وقصيدة سكر بليمون، وشارك الشاعر محمد لبن والشاعرة ندى نصر والشاعر محمد جمعة بقصيدة حداد الشوق، الى جانب شعراء آخرين، منهم محمد صلاح، نورا بركة، محمد ملوك، أحمد سعد، وشارك ضياء فريد بديوان ألف لام ميم وقصيدة العاديات والشاعرة وداد معروف وأسعد سليم والسيد الراعي وأحمد خميس غلوش وصلاح بدران وحسام وفا وغيرهم، إلى جانب لقاء نادي الأدب لمناقشة ديوان "اعترافات أنثى" للشاعرة ندى نصر وجلسة أخرى لنادي أدب الطفل مع الشاعرة نورا بركة، كما نظمت مكتبة ميت الخولى ندوة شعرية بعنوان "الأم في عيون الشعراء" بمركز شباب القرية مع طاهر عبد الواحد الذي شارك بقصائد حب الأم وعن مصر أم الدنيا للطالب عبد الوهاب طاهر والطالب أحمد موسى.

ضمن الاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع عقد قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة بعنوان "المرأة المصرية نضال متعدد الأوجه" ألقتها مسئولة النشاط لرسم ملامح دورها التربوى ونضالها الداعم لأسرتها بشكل إيجابى بمحيط مجتمعنا المصرى وذلك باختلاف مهنتها وشغلها مناصب قيادية، من خلالها أثبتت قدرتها التنافسية على تقديم الخدمات على كل المستويات بلا حدود وبلا كلل.

وفي سياق التوعية الصحية والسلامة العامة، عقدت مكتبة شرباص محاضرة عن "مرض كورونا المستجد" المستهدف الجهاز التنفسى مع هالة الجزار، للوقوف على أهم الإجراءات الاحترازية ضد الإصابة به من تغذية سليمة تشمل تناول مجموعات من فيتامينات سى المتوفرة بالفواكه وتجنب الاحتكاك والتعامل المباشر مع الأشخاص والتهوية الجيدة وبمجرد الشعور بارتفاع درجة الحرارة يتم على الفور الذهاب لإجراءات تحاليل التعرف على المرض.

موضوعات متعلقة

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وفاة الطفلة الثالثة.. تفاصيل انتحار 3 فتيات فى الشرقية

الإسكان تتيح 66 محلاً تجاريًا و7 صيدليات و6 وحدات مهنية وإدارية بـ6 مدن جديدة

الآن.. وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من المسئولين

وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن آخر مستجدات كورونا فى مصر

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

الرياضة تحمي من تقلص الدماغ

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

ثقافة دمياط تناقش ديوان «اعترافات أنثى»

الثقافة تؤجل افتتاح «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية»

11 مارس.. «ظلال هليوبوليس في الرواية والسينما» بمكتبة مصر الجديدة

«حكايات صوفية» بمهرجان شرق الدلتا للتجارب النوعية