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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الهلال الأحمر بالجيزة تنظم دورة إسعافات أولية لمواجهة كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 04:19 م
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
آية سالم - عبدالله هشام
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بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا عالميا وتسجيل 12 حالة جديدة في مصر، قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري، فرع الجيزة، ندوة للتوعية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منها، وبعض الإسعافات الأولية الخاصة بالفيروس، وذلك في مقر الكشافة البحرية بالجيزة بحضور 300 عضو من أفراد الكشافة.

وقامت الكشافة خلال الندوة بعمل تطبيقات عملية للأسعافات الأولية التي تتناسب مع مريض كورونا أو من لديه أعراض مشابه له للوقاية من فيروس كورونا وتجنبها بشكل سليم.

متطوعين الهلال الأحمر في مواجهة الكورونا
وكانت جمعية الهلال الأحمر تسعى لتنظيم عدة حملات، للتوعية ضد مخاطر الفيروس، الذي انتشر بشكل مخيف بعدد من دول العالم في الآونة السابقة، ومنذ أن بات يهدد حياة المصريين تعمل الجمعية على إلقاء عدد من المحاضرات وتعرض خلالها طرق تفادي انتشار الفيروس ومعلومات عنه، والفئة الأكثر عرضة للإصابة به، توضيح كيفية استخدام الكمامات ومدى أهميتها، علاوة على شرح الحالة النفسية للمريض وأسرته وكيفية التعامل معه.

تابع ايضًا
مستشفى الهلال الأحمر يستعد لمواجهة «كورونا» بحملات توعوية 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مصر
ومن المقرر أن يقوم المتطوعون بالهلال الأحمر خلال الفترات القادمة بحملات في الميادين لتوعية المواطنين في الشوارع، وجار التنسيق عليها خلال الفترات الجارية.
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

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