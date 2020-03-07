رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر» يفتتح 4 مقرات جديدة بمراكز دمياط

السبت 07/مارس/2020 - 04:13 م
رئيس حزب المؤتمر
رئيس حزب المؤتمر
عائشة حسن
طباعة
افتتح أحمد خالد، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب المؤتمر، 4 مقرات جديدة للحزب بمدن مراكز محافظة دمياط.

حضر الافتتاح مصطفى الدكروري، مساعد أمين التنظيم، وهيثم محسن، منسق إقليم شرق الدلتا، وعضو الهيئة العليا، وزاهر شاهين، أمين تنظيم إقليم شرق الدلتا، وكريم حمد، مساعد منسق إقليم شرق الدلتا، ومجدي حطب، أمين محافظة دمياط، وطلال الجمل، أمين تنظيم دمياط، وإسلام ثروت، أمين مركز الزرقا.

كانت البداية بافتتاح المقر الجديد للحزب بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وتم افتتاح المقر الجديد للحزب بفارسكور، بحضور أحمد أبو مصطفى، أمين تنظيم فارسكور، وتم افتتاح المقر الجديد لحزب المؤتمر بكفر سعد، كما افتتح أحمد خالد، الأمين المساعد وأمين التنظيم، المقر الرابع الجديد للحزب بكفر البطيخ، بحضور علاء جعفر، أمين حزب المؤتمر بكفر البطيخ.

وأكد أحمد خالد أن حزب المؤتمر بقيادة الربان عمر المختار، رئيس الحزب، قرر التوسع بافتتاح مقرات جديدة للحزب بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف المحافظات، استعدادًا للانتخابات المقبلة لمجلسى الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن الحزب وضع خطة شاملة استعدادًا لهذه الانتخابات ولديه كوادر سياسية مؤهلة وقادرة على خوض الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب.

وقال "خالد" إن حزب المؤتمر قرر إعطاء الفرصة الكاملة لكوادره الشبابية والنسائية للترشح فى هذه الانتخابات بعد تأهلهم السياسى التام وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الفوز فى هذه الانتخابات.

موضوعات متعلقة

وفاة أحد ركاب «السفينة الموبوءة» بكورونا فى اليابان

وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن آخر مستجدات كورونا فى مصر

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من المسئولين

وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن آخر مستجدات كورونا فى مصر

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

الرياضة تحمي من تقلص الدماغ

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

ثقافة دمياط تناقش ديوان «اعترافات أنثى»

الثقافة تؤجل افتتاح «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية»

11 مارس.. «ظلال هليوبوليس في الرواية والسينما» بمكتبة مصر الجديدة

«حكايات صوفية» بمهرجان شرق الدلتا للتجارب النوعية