«المؤتمر» يفتتح 4 مقرات جديدة بمراكز دمياط

افتتح أحمد خالد، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب المؤتمر، 4 مقرات جديدة للحزب بمدن مراكز محافظة دمياط.حضر الافتتاح مصطفى الدكروري، مساعد أمين التنظيم، وهيثم محسن، منسق إقليم شرق الدلتا، وعضو الهيئة العليا، وزاهر شاهين، أمين تنظيم إقليم شرق الدلتا، وكريم حمد، مساعد منسق إقليم شرق الدلتا، ومجدي حطب، أمين محافظة دمياط، وطلال الجمل، أمين تنظيم دمياط، وإسلام ثروت، أمين مركز الزرقا.كانت البداية بافتتاح المقر الجديد للحزب بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وتم افتتاح المقر الجديد للحزب بفارسكور، بحضور أحمد أبو مصطفى، أمين تنظيم فارسكور، وتم افتتاح المقر الجديد لحزب المؤتمر بكفر سعد، كما افتتح أحمد خالد، الأمين المساعد وأمين التنظيم، المقر الرابع الجديد للحزب بكفر البطيخ، بحضور علاء جعفر، أمين حزب المؤتمر بكفر البطيخ.وأكد أحمد خالد أن حزب المؤتمر بقيادة الربان عمر المختار، رئيس الحزب، قرر التوسع بافتتاح مقرات جديدة للحزب بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف المحافظات، استعدادًا للانتخابات المقبلة لمجلسى الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن الحزب وضع خطة شاملة استعدادًا لهذه الانتخابات ولديه كوادر سياسية مؤهلة وقادرة على خوض الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب.وقال "خالد" إن حزب المؤتمر قرر إعطاء الفرصة الكاملة لكوادره الشبابية والنسائية للترشح فى هذه الانتخابات بعد تأهلهم السياسى التام وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الفوز فى هذه الانتخابات.