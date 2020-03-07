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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القليوبية» تحقق فى واقعة إلقاء مياه أعطال فى نهر النيل

السبت 07/مارس/2020 - 04:13 م
مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف
كتب صلاح حسنى
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أمر المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتحقيق في واقعة السيارة التابعة للشركة التي ألقت مياه غير صالحة للاستخدام بنهر النيل في كفر شكر، حيث تقرر إحالة السائق للتحقيق ونقله للعمل خارج المدينة.

وأوضح مجاهد فى تصريحات صحفية أن المياه التي جرى إلقائها هي مياه ناتجة عن عطل خلف مستشفى كفر شكر المركزي، مشيرا إلى أن هذا التصرف غير مقبول تماما.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت بعض الصور والمقاطع المصورة حول إلقاء سيارة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مياه غير صالحة للاستخدام بنهر النيل خلف مستشفى كفر شكر المركزي.

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