محافظ بني سويف يتابع مستوى النظافة والإشغالات (صور)



قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمدينة العاصمة، شملت عددًا من المواقع والمشروعات والحالة العامة بالشوارع والميادين، يرافقه الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، ووجيه عبدالرازق رئيس المدينة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، والعميد حسام الشايب مدير المرور وعدد من التنفيذيين المعنيين.



محافظة بني سويف

وتفقد محافظ بني سويف سير الأعمال بمشروعي تطوير كورنيش النيل وإنشاء كوبري مزلقان المديرية، مستوضحا من القائمين على التنفيذ عن نسب التنفيذ والمعوقات التي قد تواجههم لسرعة تذليلها، ومطالبًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال مع إرسال تقارير يومية بنسب ومعدلات التنفيذ.

محافظة بني سويف

وعقب ذلك تجول بعدد من الشوارع سيرا على الأقدام، لمتابعة الحالة العامة من حيث النظافة، والحركة المرورية، والإشغالات، وخطوط التنظيم بالشوارع، مشددا على سرعة رفع القمامة من بعض الأماكن التي تدنى مستوى النظافة فيها، خاصة ببعض الشوارع الجانبية، مؤكدا أنه لن يسمح بتكرار هذه المناظر مرة أخرى، وسيتم تطبيق القانون على المقصرين.

محافظة بني سويف

وكلف المحافظ، رئيس مدينة بني سويف بمراجعة تراخيص بعض المباني والأبراج الجاري إنشائها التي لاحظها أثناء تجوله، من أنها قد تكون مخالفة لخطوط التنظيم، وذلك لسرعة إلزام أصحابها باشتراطات الترخيص وخطوط التنظيم ومشددا على رفع بعض الإشغالات العشوائية ببعض الشوارع الرئيسية والجانبية التي تؤثر على حركة السير والمرور.

محافظة بني سويف

كما تفقد المحافظ عددًا من المواقع والحدائق بالمدينة للوقوف ميدانيًا على حسن استغلالها في تقديم خدمة مميزة تليق بالمواطن السويفي واستثمارها بالشكل الأمثل الذي يدر دخلًا، ويوفر فرص عمل للشباب.

محافظة بني سويف

وأكد المحافظ أنه يجب على الجميع أن يتعاون في عدم ترك مكان أو مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح، قائلًا هذه موارد المحافظة، فخسارة أن تترك دون استغلال أمثل أو أن يتم استغلالها بشكل غير مجدٍ ولا تعود بخدمة جيدة أو عائد مادي أو فرصة عمل للشباب.

محافظة بني سويف

وأثناء تجوله بعدد من الشوارع والميادين استوقفه عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم بهذه الشوارع، حيث استمع لشكواهم الخاصة ببعض الخدمات أو المطالب الشخصية، التي تتعلق بإجراءات الحصول على خدمة بأحد القطاعات الحيوية والتي كلف بسرعة اتخاذ ما يلزم لتلبية هذه المطالب بأسرع وقت ممكن وأمر مكتبه بتسجيل أرقام المواطنين والتواصل معهم حتى يتم حل كل مشاكلهم في إطار المتاح والقانون.