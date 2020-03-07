غلق باب الترشح للانتخابات التكميلية بسمالوط فى الخامسة

تغلق فى الخامسة مساءً اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، باب تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا.ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط بالمنيا، غدًا الأحد، حيث تحدد الهيئة الرموز الانتخابية للمرشحين.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة التي تفصل فيها محكمة القضاء الإدارى في الطعون حتى يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارًا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس.وتنطلق الانتخابات فى دائرة سمالوط فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، بينما تنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 5 و6 أبريل.