الزملوط يشارك بالمؤتمر السنوى لـ«صناع الخير للتنمية»

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، بالمؤتمر السنوي لمؤسسة "صناع الخير للتنمية" والذي عقد تحت رعاية المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وذلك بحضور عدد من الوزراء من بينهم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث شهد المؤتمر إطلاق ثلاث مبادرات هي "نبض حياة"،"لمسة خير"، "طاقة نور" للمساهمة في علاج مرضى القلب والشبكية والأمراض الجلدية.وأكد الزملوط خلال كلمته بالمؤتمر، على الدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة في العديد من المجالات، خاصة بالمحافظات الحدودية، موجهاََ شكره للمؤسسة على دورها في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال ما نفذته من قوافل طبية وعلاجية وإجراء عمليات جراحية لأبناء الإقليم.