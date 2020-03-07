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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الإثنين.. شباب الوفد يحتفل بمرور 101 عام على ثورة 1919

السبت 07/مارس/2020 - 04:10 م
بهاء الدين أبوشقة
بهاء الدين أبوشقة
عائشة حسن
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تنظم اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد، احتفالًا بالعيد السنوى لثورة 1919 ومرور 101 عام على اندلاع أعظم ثورات مصر، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

وقال محمد فؤاد عبدالمجيد، سكرتير مساعد الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، إن الاحتفال يبدأ بزيارة بيت الأمة، وضريح الزعيم سعد زغلول، ويتقدم الزيارة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الوفد، وقيادات الحزب، وأعضاء الوفد وشبابه، ثم يلتقى رئيس الوفد بشباب الحزب فى لقاء مفتوح بالمقر الرئيس للوفد بالدقى، حيث يجرى حوارًا مفتوحًا بين رئيس الوفد وأبنائه من الشباب.

كما يتم تنظيم لقاء حول الثورة مقدماتها ونتائجها، يتحدث فيها عدد من الكتاب والمثقفين.

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