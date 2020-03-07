السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلا من العميد جهاد الشربيني للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور رضا سامح اللقاني، والعميد عمرو سيد أحمد الشريف للتعزية في وفاة المرحوم المهندس عباس مسعد الحمامي.كما أوفد الرئيس، العميد محمد عزت طه علي للتعزية في وفاة المرحومة الدكتورة إيمان سامي جابر، والعميد ياسر سلطان للتعزية في وفاة المرحوم أنيسي حسين ناجي، والعميد مصطفى جابر للتعزية في وفاة المرحوم كمال نقولا فهمي وإبلاغ أسرهم خالص عزائه ومواساته.