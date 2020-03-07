«سعفان» و«القباج» يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير

شهد وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، مراسم توقيع 3 بروتوكولات للمبادرات التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير، "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، "لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض القلبية، "طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية.حضر التوقيع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، ونخبة من كبار الفنانين والرياضين والشخصيات العامة، وقيادات وخبراء العمل الأهلي وممثلي الجمعيات والمؤسسات التنموية.وكرم الوزيران سفراء مؤسسة "صناع الخير" من العلماء والفنانين والرياضينن من ضمنهم الفنانة بشرى، والكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم، على هامش إطلاق المؤتمر السنوي للمؤسسة.