رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» و«القباج» يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير

السبت 07/مارس/2020 - 02:36 م
محمد سعفان ونيفين
محمد سعفان ونيفين القباج
دعاء جابر - ولاء جمال
طباعة
شهد وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، مراسم توقيع 3 بروتوكولات للمبادرات التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير، "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، "لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض القلبية، "طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية.

حضر التوقيع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، ونخبة من كبار الفنانين والرياضين والشخصيات العامة، وقيادات وخبراء العمل الأهلي وممثلي الجمعيات والمؤسسات التنموية.

وكرم الوزيران سفراء مؤسسة "صناع الخير" من العلماء والفنانين والرياضينن من ضمنهم الفنانة بشرى، والكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم، على هامش إطلاق المؤتمر السنوي للمؤسسة.
محمد سعفان ونيفين القباج
محمد سعفان ونيفين القباج
محمد سعفان ونيفين القباج
محمد سعفان ونيفين القباج

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلى وصن داونز والقنوات الناقلة

الأهلي وصن داونز .. بادجى يقود هجوم الشياطين

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

الإخوان يبكون على الإرهابى هشام عشماوي

الصور

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

كيف تدير مصر أزمتي «كورونا» و«سد النهضة»؟.. الليلة في «90 دقيقة»

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

الرياضة تحمي من تقلص الدماغ

كيف تحمي دماغك من الشيخوخة؟.. دراسة تكشف السر

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

«حكايات صوفية» بمهرجان شرق الدلتا للتجارب النوعية

«مهاجر بريسبان» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

«من السحتوت حتى الأرنب مرورا بالملطوش».. مفردات الحارة المصرية

جلسات وورش بملتقى الخط العربى فى دورته الخامسة