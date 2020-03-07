دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

أفادت دراسة جديدة بأن تناول بيضة واحدة على الأقل يؤثر إيجابًا على الصحة العامة للجسم، خاصة القلب.ووفقا للدراسة التي أجراها فريق علماء من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية، وشارك فيها 215 ألف رجل وامرأة، فإن المعدل المتوسط لاستهلاك البيض يوميا، والذي يحافظ على صحة الإنسان، ولا سيما نظام القلب والأوعية الدموية، هو تناول بيضة واحدة في اليوم.وحسب رئيس قسم التغذية، فرانك هو، يمكن أن تتضمن وجبة الإفطار بيضتين، ولكن ليس أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع، مشيرا إلى أن صفار البيض يحتوي على الكثير من الكوليسترول والدهون، والذي يزيد من مخاطر تصلب الشرايين وأمراض الجهاز القلبي الوعائي.ونصح الخبراء الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني بتقليل تناول البيض بسبب زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.