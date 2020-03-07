انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمطروح.. غدًا

أعلنت محافظة مطروح، اليوم السبت، عن انطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك"، غدا الأحد، للحد من البطالة بالقرى الأكثر احتياجًا بمطروح وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق.وأوضح فريد السنوسى، مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وافق على انطلاق المبادرة التي تأتي انطلاقا من مبادرة عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "حياة كريمة".وأضاف: أن المبادرة سيتم تنفيذها من خلال الوحدات المتنقلة للتدريب المهني بمديرية القوى العاملة بمطروح بهدف التدريب والتأهيل على المهن الحرفية المختلفة لشباب وفتيات القرى المستهدفة.وتابع أنه من المقرر انطلاق فعاليات الوحدة المتنقلة بقرية سيدى شبيب بمدينة الضبعة اعتبارًا من غدًا الأحد 8 مارس للتدريب على مهنة الحياكة والتفصيل للإناث، وكذلك على مهنة السباكة الصحية وتوصيلات الكهرباء للذكور.وأشار إلى أنه على من يرغب فى الالتحاق بالدورات التدريبية وفقًا للشروط المطلوبة فعليه التقدم لرئيس الوحدة المحلية بقرية سيدى شبيب بالضبعة.ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتذليل كل العقبات وتيسير الإجراءات مع الإعلان عن المبادرة والتوعية بأهميتها وإتاحة الفرصة للشباب للاشتراك بها، بما يساهم فى تأهيلهم وتدريبهم على المهن المستهدفة لتوفير مصدر دخل لهم وتحسين الأحوال المعيشية والحد من البطالة.