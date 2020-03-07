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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلادها.. أزياء محجبات من وحي حنان ترك

السبت 07/مارس/2020 - 02:23 م
حنان ترك
حنان ترك
نور أيمن
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نجحت حنان ترك فى لفت الانظار لأزياء المحجبات بشكل مختلف، فظلت محافظة على أناقتها من خلال خلق شكل من الأزياء الذي تميزت به، وتنسيقها بالاكسسوات التي جعلت إطلالاتها أنيقة.

يحل اليوم عيد ميلاد حنان ترك، التي ولدت في القاهرة يوم 7 مارس عام 1975، لذلك نقدم طرق ملابسها الفضفاضة بالألوان المفعمة بالحياة التي تناسب المحجبات:
حنان ترك
حنان ترك
اختيار ملابس لائقة مع الحجاب
بعد أن أثبتت الفنانة حنان ترك من خلال لمستها الخاصة التي وضعتها على أزيائها بعد حجابها، وحاولت بعض الفتيات أن تستوحي إطلالاتها، فقد استطاعت أن تواكب خطوط الموضة العالمية وتحافظ على معيار الحشمة، من خلال اختيار أزيائها بألوان زاهية وقطع برسومات مواكبة للعصر.

كما أنها تركز على اعتماد الملابس الفضفاضة الشبابية والملونة التي تستعين بها الكثير من الفتيات مؤخرًا، كونها صيحة جديدة يمكن أن تليق بمختلف الأزياء للمحجبات وغير المحجبات.
حنان ترك
حنان ترك
اختيارها الاكسسوارات
"شيلة أو طرحة مطرزة مع غطاء قطني مزركش"، كانت أبرز اختيارات حنان ترك من الاكسسوارات التي يمكنك الاستعانة بها للحصول على لوك اسلامي للمحجبات، كما أنها تعتمد على اختيار الاكسسوارات الكبيرة والملونة، سواء مع الحجاب أو اكسسوارات الرقبة مع الملابس.
حنان ترك
حنان ترك
لفة حجابها
رغم أنها اعتزلت التمثيل إلا أنها ما زالت مصدر إلهام للكثير من الفتيات في تطبيقهن طريقة لفات حجابها اللافتة والمختلفة، حيث إنها كانت تعتمد موضة الاسكارف، والتي تميل لها أغلبية الفتيات، خاصة في فصل الصيف،  فقد ظهرت حنان ترك بمجموعة مختلفة من لفات الطرحة منذ أن ارتدتها، فبعضها اتسم بالجرأة الشديدة مثل ارتداء الإيشاربات فى شكل عصابات الرأس أو العمامات،  والبعض الآخر يعتمد على المزج بين الألوان المختلة للوصول للوك مختلف ومميز.
حنان ترك
حنان ترك
مكياجها
يمكن الاستعانة بطريقة حنان ترك في وشع المكياج الناعم والخفيف، والذي يميل للألوان الفاتحة والوردية بصورة كبيرة، كذلك الدرجات الغامقة منها.

جدير بالذكر أن حنان ترك بعد ارتدائها للحجاب،شاركت في فيلم "المصلحة" كما قدمت بطولات مثل "هانم بنت باشا، القطة العامية، ونونة المأذونة، كما شاركت في عدة مسلسلات كرتونية منها "بسنت ودياسكي، سوبر هنيدي"، وكان آخر مسلسل هو "أخت تريز".

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