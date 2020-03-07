فعاليات المؤتمر الثامن للبحث العلمي بصيدلة المنصورة

أقامت كلية الصيدلة، المؤتمر الثامن للبحث العلمي الطلابى بقاعة المؤتمرات وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بحضور كلا من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتوره منال عيد عميد الكلية، بمشاركة 51 فريق طلابي من 7 جامعات مختلفة (حورس، الدلتا، طنطا، الزقازيق، ازهر اسيوط، كفر الشيخ، المنصورة).وأشار الدكتور محمد عطية إلى أهمية المؤتمر في الفترة الراهنة التي نمر بها حيث يمر العالم بالعديد من الأزمات ووجود المؤتمر بالتزامن مع انتشار الكورونا مهم جدا حيث ان الصيدلى يعد الخط الأول في الاكتشافات الادوية والامصال في المنظومة الطبية.وأكدت الدكتورة منال عيد عميد الكلية على أن المؤتمر يؤهل الطالب لاستكمال مسيرته في البحث العلمي بعد التخرج والمؤتمر فرصة طيبة للتعاون مع العديد من الجامعات الأخرى.