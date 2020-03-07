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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 29 مزرعة ضد إنفلونزا الطيور بالوادي الجديد

السبت 07/مارس/2020 - 02:22 م
الدواجن
الدواجن
محمد علي مهدي
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أعلن الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، فحص 29 مزرعة دواجن على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وجرى سحب عينات ما قبل البيع للفحص بالمعمل المركزي للرقابة على الإنتاج الداجني ضد مرض إنفلونزا الطيور على مدى الشهر الماضي.

وأكد ناجي فحص 130400 طائر بهذه المزارع وسحب عينات منها، وإرسال جميع العينات التي جرى سحبها من المزارع للمعامل المركزية بالقاهرة وتحليلها، وتبين سلبيتها لمرض إنفلونزا الطيور.

وأضاف مدير عام البيطري أن المديرية تواصل حاليًا أعمال الفحص والتقصي النشط ضد مرض إنفلونزا الطيور، سواء بالمزارع أو التربية المنزلية، لمواجهة أي بؤرة مرضية قد تظهر، وعلاجها في مراحلها الأولى قبل انتقال الفيروس للمناطق المجاورة أو للبشر المخالطين لهذه الطيور، خاصة في فصل الشتاء، وهي فترة نشاط فيروس الإنفلونزا.

وأشار إلى إصدار موافقات من مديرية الطب البيطري بخروج 85120 طائرًا خارج المحافظة للذبح بمجازر خارج الوادي الجديد.

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