«التخطيط»: وحدة لدراسة جدوى الشراكة مع القطاع الخاص

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إنشاء الوزارة وحدة دراسات للجدوى الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عام 2019، تتولى إعداد دراسات جدوى فنية مبدئية للمشروعات الملائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، وتروج للمرشحة منها، وتعد مذكرات التفاهم اللازمة بشأن تنفيذها، لافتة إلى نجاح هذه الوحدة في الترويج لمشروعات للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.وأكدت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بفعالية "هي تقدر she can"، المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أن التنمية لم تعد مسئولية الحكومات وحدها؛ إنما أصبحت مسئولية جماعية يتزايد فيها دور القطاع الخاص والمجتمع المدني مع أهمية خاصة لدور كل من المرأة والشباب.