رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 69% من المشروعات الصغيرة وجهت للمرأة

السبت 07/مارس/2020 - 02:20 م
التخطيط والتنمية
التخطيط والتنمية الاقتصادية
أميرة ممدوح
طباعة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بفعالية "هي تقدر she can" المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى بعض المؤشرات التي توضح تطور وضع المرأة المصرية المتمثلة في زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، حيث تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%، كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018.
التخطيط والتنمية
التخطيط والتنمية الاقتصادية
ولفتت السعيد إلى أن نسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقدر بـ5.4%. (وفقًا لتقرير Women on board)، وبلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%، مشيرة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاوتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية، بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014.

وأشارت السعيد إلى حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، لافتة إلى أن نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض لم تتخطى نسبة 1%، كما ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي بعد أن كانت 23% في 2015.

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى إن ريادة الأعمال استطاعت أن تثبت على مدار العقد الماضي أنها الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في مختلف مناطق العالم، لافتة إلى أن مصر تشهد حاليًا زخمًا لنشاط الشركات الناشئة يتواكب معه نموًا قويًا ومطردًا منذ عام 2014 في الاستثمارات في مجال حاضنات الأعمال.
هالة السعيد
هالة السعيد
وحول مشروع رواد 2030 أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت مشروع "رواد 2030" عام 2018، وخصصت جزء منه لدعم وتمكين المرأة المصرية من خلال توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع والمتمثلة في منحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج، منحة إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، منحة لرياده الأعمال بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأشارت السعيد، إلى أن نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة بلغت نحو 37% من إجمالي المشاركين، ووصلت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%.
«التخطيط»: 69% من
وأضافت السعيد، أن مشروع 2030 يدعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة، لخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات تُلبي الاحتياجات المحلية، والتواصل مع الشباب في جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز عن بعد، والشراكات مع الجامعات المحلية، وتوفير الدعم وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادى وتحويلها إلى شركات ناشئة، علاوة على المساهمة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية وتحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين.

ولفتت السعيد إلى إطلاق "حملة أبدأ مستقبلك" في المدارس والجامعات، حيث يهدف برنامج الحملة إلى دعم وحث وإثراء ثقافة ريادة الأعمال من خلال المشاركة والتحفيز والأنشطة الدقيقة التي تم تصميمها بعناية لتناسب المرحلة العمرية للتلاميذ، مشيرة إلى أن نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات بلغت 40% من اجمالي عدد المدربين في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القطاع يعتبر من أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسة التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة.

موضوعات متعلقة

الأهلي وصن داونز .. بادجى يقود هجوم الشياطين

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول

«تعليم الأقصر»: لا نية لغلق المدارس بسبب «كورونا»

الصور

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

كيف تدير مصر أزمتي «كورونا» و«سد النهضة»؟.. الليلة في «90 دقيقة»

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

الرياضة تحمي من تقلص الدماغ

كيف تحمي دماغك من الشيخوخة؟.. دراسة تكشف السر

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

«حكايات صوفية» بمهرجان شرق الدلتا للتجارب النوعية

«مهاجر بريسبان» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

«من السحتوت حتى الأرنب مرورا بالملطوش».. مفردات الحارة المصرية

جلسات وورش بملتقى الخط العربى فى دورته الخامسة