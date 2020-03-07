«أورام طنطا» يواصل استقبال السيدات بمبادرة دعم صحة المرأة

واصل مركز أورام طنطا، أعمال مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي داخل قرى ومدن محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.من جانبه أكد الدكتور إسلام صبري، مديرالمركز، أن مبادرة الرئيس السيسي تهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، إلى جانب تقديم العلاج لمن تثبتت إصابتهن بالمجان، فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد.في السياق نفسه أشار الدكتور أحمد الصاوي، نائب مدير المركز، إلى أنه تم تدريب عدد من الفرق الطبية بعدد من قرى ومدن المحافظة، على طرق إجراء الكشف، من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام قبل انطلاق الحملة.الجدير بالذكر أن المركز يعد أحد المراكز الرئيسية للإحالة من كل جهات الفحص الأولى، حيث يتم به عمل الفحص المتقدم وأشعة الماموجرام والموجات الصوتية، وتحاليل العينات النسيجية.