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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تشكيل سرقة مركبات التوك توك بالبحيرة

السبت 07/مارس/2020 - 02:19 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
البحيرة معوض هويدى
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قرر المستشار أحمد راجح مدير نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حبس ٤ أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة".

كانت معلومات وتحريات وردت لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث، وبمشاركة قطاع الأمن العام، بقيام أربعة أشخاص: "السيد ا س"، و"السعيد ب ال"، و"عمرو ع ع"، و"محمد غ ع"، عاطلين، ونقاش، وسائق، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة حوش عيسى- بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية، والعقيد هانى صبحى مفتش المباحث، والنقيب احمد النوحى، لسرعة ضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب عدد 4 جرائم سرقة مركبات "توك توك" بدائرة المركز "بذات الإسلوب"، وتم بإرشادهم ضبط جميع مركبات "التوك توك" المستولى عليها فى تلك الوقائع.

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