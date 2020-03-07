«تشغيل الشباب» بالإسماعيلية يجري المقابلات للمتقدمين بالمقاولون العرب

أعلنت دعاء محمد حسن مدير جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية أنه تم اليوم السبت تم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات للجهاز لشغل الوظائف الفنية السابق الإعلان عنها والمتوفرة بقطاع المرافق بشركة المقاولون العرب بمدينتى بورسعيد وشرم الشيخ.وقد تم إجراء المقابلة الشخصية بحضور عدد من مسؤلى وممثلى الشركة، وتشمل تلك الوظائف فنيين تبريد وتكييف وكهرباء تيار خفيف ومولدات وميكانيكى مولدات وعامل أسانسير، تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة المحافظة للعمل على خلق فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة.