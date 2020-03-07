جامعة حلوان تنظم حفلا غنائيا لنجوم «ذا فويس كيدز»

تنظم أسرة "من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان حفلا غنائيا للطفلين معاذ ومازن نجوم the voice kids، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ويتضمن الحفل فقرات اكتشاف مواهب، وتنورة، وفرقة كلية التربية الموسيقية.وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية للترويح عن الطلاب.تقام فعاليات الحفل في تمام الساعة ١٠ صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٠ أمام ساحة صيدلة بمقر الحرم الجامعي.