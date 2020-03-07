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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كربلاء العراقية تضع كوادر طبية في الحجر الصحي

السبت 07/مارس/2020 - 02:15 م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
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أعلن محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي، اليوم السبت، وضع كافة الكوادر الطبية التي تعاملت مع السيدة التي توفيت في المحافظة جراء إصابتها بفيروس "كورونا المستجد" بعد عودتها من إيران، فى الحجر الصحى.

وقال الخطابي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخباريةـ إنه "تم وضع كافة الكوادر الطبية التي تعاملت مع هذه السيدة تحت الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس المستجد، بسبب عدم معرفتهم بأنها مصابة بكورونا، وإخفاء عائلتها بأنها أصيبت بهذا المرض عقب عودتها من إيران".

وأشار إلى أن الكوادر الطبية تعاملت مع هذه السيدة على أنها تعاني من مرض عادي وليس فيروس كورونا لعدم معرفتهم بأنها قادمة من إيران، التي ينتشر فيها هذا الوباء، مشددا على أن أي مواطن عراقي يخفي أي معلومات تفيد بأنه تعامل أو كان متواجدا في الدول التي ينتشر فيها هذا الفيروس سيحال إلى القضاء.

يأتي هذا عقب ساعات من إعلان خلية الأزمة في محافظة كربلاء العراقية، أمس الجمعة، عن وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر أكثر من 50 عاما.

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