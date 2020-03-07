17 كلية تتنافس فى مهرجان الإبداع المسرحى بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق وقائع مهرجان الإبداع المسرحى التاسع لطلبة وطالبات الفرق المسرحية بكليات الجامعة، الذي ينظمه قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وذلك بدءًا من غدٍ الأحد الموافق 8 من مارس 2020 ويمتد على مدار خمسة أيام متتالية، وذلك بقاعة النيل للأنشطة الطلابية.وصرح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن مهرجان الإبداع يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة في المرحلة الجامعية في مختلف المجالات والتي تؤهلهم للتفوق والإبداع، والتي تشهد منافسة فرق مسرحية من 17 كلية، وذلك تحت إشراف وحضور نخبة من نجوم الفن والإبداع، حيث تضم لجنة التحكيم المنوط بها تقييم العروض الفنان القدير طارق الدسوقي، رئيسًا للجنة، والنجمة شيرين مستشارًا للجنة، وبعضوية كل من الدكتور محمد ثابت بداري، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور منتصر القللى، رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والأستاذ صلاح فرغلى، الناقد المسرحي، والأستاذ أسامة عبد الرءوف، المخرج المسرحي، وكذلك الأستاذ محمد جمعة، المخرج المسرحي مقررًا للجنة ومديرًا للمهرجان، وتحت إشراف الدكتور وجدى رفعت، عميد كلية التربية النوعية مستشارًا للجنة الفنية، والأستاذ عز الدين المنصوري، مدير عام رعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية ومنسق عام المهرجان، والأستاذ ماجد خليل، مدير إدارة النشاط الفني وأمين اللجنة.ووجه الدكتور شحاتة غريب كل عمداء الكليات لحضور عروض الفرق المسرحية لطلابهم لما يكون لها من أثر إيجابي في تشجيعهم على الإبداع والمنافسة، حيث إنه من المقرر أن يتضمن يوم الأحد عروض كليات الهندسة، والزراعة، والتربية الرياضية والآداب، أما يوم الإثنين فيشهد عروض كليات التربية النوعية والتمريض والحاسبات ثم كليتى الفنون الجميلة والخدمة الاجتماعية، وتتضمن عروض يوم الثلاثاء مشاركة كليات الطب البيطري، والطفولة المبكرة والتجارة والعلوم، والأربعاء 10 مارس عروض كليات الصيدلة، والتربية والحقوق والطب البشرى، على أن يتم ختام المهرجان يوم الخميس بعرض ملحمة عشق لمنتخب الفريق المسرحي للجامعة، ثم حفل الختام وتوزيع الأوسكار على الفرق الفائزة.