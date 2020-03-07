نرمين عبدالعزيز تكشف تفاصيل برنامج «حكايات حوامل»

كشفت الإعلامية نرمين عبدالعزيز عن فكرة برنامجها الجديد "حكايات حوامل"، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيتم إطلاقه عبر موقع "يوتيوب" من أجل السيدات الحوامل والسيدات اللاتي ما زلن يفكرن فى هذه الخطوة، موضحة أن هذا البرنامج لا يتشابه مع أى برنامج آخر تم عرضه من قبل عبر شاشات الفضائيات، مع العلم أنه لا يوجد برنامج متخصص فى الحمل من قبل.أوضحت عبدالعزيز فى تصريحات خاصة أنها تقوم خلال هذه الحلقات بالتقديم والتمثيل لتتحدث فى كل حلقة عن مرحلة من مراحل الحمل بكل تفاصيلها، مضيفة: "هتكلم عن الحمل من أول يوم للولادة واستقبال البيبي والتعامل مع البيبهات حديث الولادة".وقالت عبدالعزيز: "طالعة بشخصية الحامل وبمثل مراحل الحمل والتعب والمواقف اللي بتمر بيها الحامل واختبارات الحمل والسفر للحامل والرياضة للحامل وصبغة الشعر للحامل.. كل اللي بتمر به الحامل، ومع تمثيل يوم الولادة والاختيار ما بين الولادة القيصري والولادة الطبيعية، والأفضل ما بينهما، وكمان عملت لقاء مع استشاري تخدير واتكلمنا عن أنواع التخدير للولادة وطرق العناية بالطفل حديث الولادة".وقالت مقدمة برنامج "حكايات حوامل": "فكرة البرنامج جاتلي لما كنت حامل في أول حملي كنت بدور على اليوتيوب على فيديوهات عن الحمل وتغييرات الجنين والحامل وبصراحة ماكنتش بلاقي اللي كنت محتاجة أشوفه وأعرفه، ووقتها فكرت أصوره وأنا حامل بس كان أول حمل بالنسبالي وكنت مجهدة جدًا، فأجلت الموضوع خصوصًا إنى كنت وقتها مش جاهزة ماديًا للإنتاج".وأشارت نرمين عبدالعزيز إلى أنها اضطرت لزيادة وزنها حوالى 8 كيلو قبل تصوير الحلقات حتى يظهر شكلها مثل الحوامل تمامًا وتستطيع تمثيل الشخصية بكل إتقان، مضيفة: "أنتجت البرنامج دة لليوتيوب عشان هيفضل مدى الحياة والحمل من الموضوعات المهمة جدًا، وكل الأجيال هتستفيد من هذا البرنامج، مشددة على أن السوشيال ميديا أصبحت وسطًا مهمًا جدًا فى حياتنا، لذلك عندما قررت إنتاج وتقديم هذا البرنامج كنت مقررة إنه يتعرض على اليوتيوب وليس على الفضائيات.