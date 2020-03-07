وزيرة التضامن: قوافل طبية للقرى الأكثر فقرا بالتعاون مع «صناع الخير»

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية سيدفع العمل الخيري في مصر، مشيرة أن الفترة القادمة ستشهد تنمية أكبر وأعلى مع انضمام القطاع الخاص مع المجتمع المدني لتحقيق تنمية حقيقية في المجتمع.وأضافت وزيرة التضامن، خلال انطلاق المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية تحت عنوان "نبض حياة" بالتعاون مع "باير-مصر"، وتحت رعاية مجلس الوزراء، أن مؤسسة "صناع الخير" من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي عملت على دعم القرى الأكثر فقرا وإرسال قوافل طبية لعلاج الأسر الأكثر احتياجا.وأوضحت، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحملت الحكومة 80% من تكاليفها، فيما تحمل المجتمع المدني 20% فقط لكنه يقوم بمجهود كبير في تنفيذ المبادرة على أرض الواقع.وأكدت القباج، أن مؤسسة "صناع الخير" من أوائل المؤسسات الخيرية التي توجهت الي حلايب وشلاتين، ووصلت إلى قرى على الحدود السودانية.وأكدت نيفين القباج، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ستحق تغييرا جذريا في المجتمعات الفقيرة لتقديمهم خدمات كثيرة يحتاجها بالإضافة للتوعية المجتمعية، مشيرة إلى أن المبادرات الثلاث التي أطلقتها مؤسسة "صناع الخير"، يبدأ تطبيقها في القرى الأكثر احتياجا والتي يتجاوز نسب الفقر بها 70%.شهد المؤتمر حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقا، وبمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين من بينهم الكابتن أحمد حسن، الكابتن شوقي غريب، الفنانة بشرى والدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق.يتضمن المؤتمر إطلاق ثلاث مبادرات جديدة، هي "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، ومبادرة " طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية، ومبادرة "لمسة خير" لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة.