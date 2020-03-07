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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

للمرة الثالثة.. البابا تواضروس يترأس «الميرون» فى أبريل

السبت 07/مارس/2020 - 02:10 م
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس – تريزة شنودة- جرجس صفوت
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كشفت مصادر كنسية مُطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس إعداد طقس زيت الميرون للمرة الثالثة منذ توليه السدة المرقسية، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك في أبريل المقبل عقب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، حيث يشهد شم النسيم أولى خطوات إعداد الميرون المقدس.

وتابعت المُصادر في تصريحاتها: يشارك البابا خلال إعداد زيت الميرون المقدس أساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتعد هذه المرة الـ40 لإعداد الميرون في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والثالثة منذ تولى البابا تواضروس الثاني السدة البطريركية، والميرون، هو أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويستخدم الميرون في المعمودية وتدشين الكنائس، وتدشين المذابح، وتكريس جرن المعمودية، وتدشين الأيقونات بالكنيسة.

وشرح البابا تواضروس الثاني، في مقاله له بالكرازة طريقة إعداد الميرون المقدس، مؤكدًا أن البابا أثناسيوس الرسولى أول من عمل الميرون في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك اعتمادا على ما أحضره مارمرقس الرسول من خلطة الحنوط والأطياب التي عملها الرسل.

ولصناعة الميرون مرحلتان، الأولى الإعداد من 27 مادة نباتية يستخلص منها العطر ثم نضعها فى زيت الزيتون، مع التقليب والذي يحتاج لمدة 10 ساعات، أما المرحلة الثانية فهي التقديس، والتي تتم بمجموعة من القراءات والصلوات خلال قداس يسمي تقديس الميرون المقدس.

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