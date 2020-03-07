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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«فى يوم المرأة العالمى».. السفارة الأمريكية تكرم 14 رائدة أعمال

السبت 07/مارس/2020 - 02:06 م
يوم المرأة العالمي
يوم المرأة العالمي
أحمد عاشور
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كرمت السفارة الأمريكية، اليوم السبت، 14 شركة ناشئة في برنامج دوري رائدات الأعمال للشركات الناشئة، المقدم من إحدى الشركات في ريادة الأعمال بدعم من السفارة الأمریكیة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية.

وعرضت 14 سيدة من أصحاب الشركات الناشئة مشروعاتهن خلال هذه الاحتفالیة أمام المهندس أحمد بسطاوي، مدیر إحدى شركات ريادة الأعمال، ومایكل هاركر، مسئول العلاقات العامة من السفارة الأمریكیة بمصر وعدد من المستثمرین والشخصیات العامة ذات الصلة بریادة الأعمال.

كما تم توزیع جوائز مالیة على الشركات الناشئة في القطاعات الثلاثة، وهى التعلیم والبیئة والصناعات الإبداعیة، والتي سیتم اختیارها من لجنة التحكیم.

واختتم الحفل بالاحتفال بختام برنامج دورى رائدات الأعمال للشركات الناشئة، والتي تهدف إلى تبني رائدات الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتقدیم كل أوجه الدعم التقني، الاستشاري والقانوني لهن وتساعد السیدات على بناء قدراتهن وتحویل أفكارهن إلى أعمال حقیقیة تسهم في خلق فرص عمل، بل والمساهمة في حل المشكلات المجتمعیة بصورة مبتكرة.

الجدیر بالذكر أن برنامج دوري رائدات الأعمال للشركات الناشئة المقدم من شركة "أیس ألیكس" ومبادرة أي- لید بدعم من السفارة الأمریكیة بالقاهرة وبالشراكة مع عدة شركاء محلیین مثل مكتبة الإسكندریة، وبرنامج مصر تبدأ Start Egypt، ومركز ریادة الأعمال بالأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري وحاضنة أعمال you think green، وشركة نهضة مصر، Edventure

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