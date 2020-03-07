وزيرة التضامن: صدور لائحة قانون الجمعيات التنفيذية خلال أسابيع

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، خلال الأسابيع المقبلة، ما سيسهم في دفع العمل التنموي في مصر.وأكدت القباج، خلال كلمة بفعاليات الحفل السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة واللواء محمد الزملوط، وعدد من قيادات وخبراء العمل الأهلي وممثلي الجمعيات والمؤسسات التنموية، إنه سيتم منح الجمعيات والمؤسسات الأهلية مساحة أكبر من الحرية والتنوع في العمل، ما يتسع لدمج عدد أكبر من المتطوعين في العمل الأهلي لدعم قيم الانتماء وإعادة صياغة العلاقه بين الشباب وقضايا الوطن.وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أشادت بما تقدمه مؤسسة "صناع الخير" من مبادرات ومشروعات تنموية ونجاحها على مدار السنوات الماضية.