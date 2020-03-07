حريق هائل في شقتين سكنيتين بقنا

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في شقتين متجاورتين بشارع مروة نت بمنطقة المساكن في قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم بندر قنا، يفيد باندلاع حريق داخل شقتين بمنطقة المساكن في قنا، نتيجة ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.وأفادت التحريات الأولية بأن الحريق اشتعل في شقة بعمارة رقم 30، وتسبب في احتراق جميع الأجهزة بالكامل، وامتد الحريق إلى اشتعال النار في وحدة سكنية أخرى في العمارة المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.