مفتى العراق: الأزهر مفخرة الأمة

قال الدكتور رافع طه الرفاعي، مفتي الديار العراقية، إن المجتمع الإنساني في أمس الحاجة لمعرفة ما قدمته الشريعة الإسلامية للإنسانية، فالمتبع لمقاصد التشريع الإسلامي يتجلى له واضحًا أن الغاية هى الإنسان، وقد هيأ الله للإنسان أسوة حسنة يقتضى بها فى كل تصرفاته، وهو الإنسان الكامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، اليوم السبت، حول "بناء الإنسان في التصور الإسلامي.. بين الواقع والمأمول"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الأزهر كتب الله له البقاء، فهو مفخرة هذه الأمة، ويعد الأزهر أنموذجًا مشرفًا للوسطية والاعتدال الذي جاء به هذا الدين الحنيف.