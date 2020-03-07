«بعد حالات كورونا».. جولة لنائب وزير الطيران بمطار أسوان الدولى

أجرى، اليوم السبت، الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، جولة تفقدية بمطار أسوان الدولى، ويأتى ذلك وفقًا لتوجهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وفي إطار سلسلة الزيارات والجولات التي يقوم بها الوزير ونائبه لتفقد المطارات المصرية الدولية والإقليمية، للوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتخذها المطار.وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وللاطمئنان على حركة التشغيل وسير العمل.واستهلت الجولة، بالاستماع إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له، كما اطمأن على الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة والسكان واستعدادات وجاهزية فرق الحجر الصحي وطرق إجراء الفحص الطبي على الركاب القادمين إلى المطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.ووجه نائب وزير الطيران، بالتنسيق المستمر وبشكل يومى مع جميع الجهات المعنية بالمطار لمتابعة الموقف أولًا بأول واتخاذ التدابير الوقائية فى التعامل مع الركاب.وتضمنت الجولة، تفقد صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك، وبرج المراقبة ومنطقة خدمات الركاب، وكذلك الإجراءات الأمنية بالمطار.