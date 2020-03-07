الثلاثاء.. ندوة «القيم الإيجابية وكيفية تحصيلها» بطاز

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم التعليمية، في العاشرة صباح الثلاثاء 10 مارس الجارى، ندوة توعية لطلاب المدارس بعنوان "القيم الإيجابية وكيفية تحصيلها".ويحاضر في الندوة إسلام صابر حجاج، مدرب التنمية البشرية، وتدور حول توعية أبنائنا وأولياء الأمور بضرورة الاهتمام بإدارة العقل والحفاظ على ثقافتنا والقيم الإيجابية المصرية الراسخة.