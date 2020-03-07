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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تسعى إلى توقيع اتفاق تجارى مع مجموعة شرق إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 11:05 ص
بريطانيا
بريطانيا
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أكدت المفوضة السامية البريطانية لدى رواندا جو لوماس، أن بريطانيا تسعى من أجل الدخول فى اتفاق تجاري مع الدول الأعضاء بمجموعة شرق إفريقيا.

وقالت المفوضة السامية البريطانية- في بيان صحفي صدر عن مكتبها. اليوم السبت.في العاصمة الرواندية- "إننا نتطلع إلى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري يماثل إلى حد ما اتفاقية الشراكة بين المجموعة والاتحاد الأوروبي، مضيفة: "إننا نتطلع إلى توقيع عقد اتفاق تجاري مع مجموعة شرق إفريقيا، على غرار ما وافق عليه الاتحاد الأوروبي، ونحن نود التفاوض بشأن شىء أكثر طموحًا، ولكننا حريصون على عدم عرقلة التجارة".

وتابعت: "بدأنا إجراء مشاورات فيما يتعلق بهذا الشأن مع سكرتارية مجموعة شرق إفريقيا، بالإضافة إلى دول أعضاء في المجموعة، من بينها رواندا، لقد بدأنا التشاور بشأن كيفية المضي قدمًا لتحقيق ذلك، وتم إجراء مناقشات مبدئية مع وزير التجارة الرواندي أثناء زيارته للندن الشهر الماضي".

وأشارت المفوضة السامية البريطانية، إلى أن عدم وجود اتفاق اقتصادي ملزم بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة شرق إفريقيا جعل من الضروري إجراء مفاوضات بشأن اتفاق جديد، وأن الاتفاق الذي سيتم التفاوض بشأنه يجب أن يلبي احتياجات رواندا والدول الأخرى في المنطقة من أجل حماية الصناعات المحلية وتشجيع التجارة الحرة.

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