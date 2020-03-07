اليوم.. محاضرات عن «الكهرباء والطاقة» بحزب الغد

أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، عن عقد عدد من المحاضرات بالمقر المركزي للحزب طبقًا لخطته في تأهيل الكوادر الشبابية، اليوم، استعدادا للانتخابات المقبلة "النواب والشيوخ والمحليات"، الأولى منها بعنوان "الكهرباء في مصر.. التحديات والحلول"، يحاضرها الدكتور محمد سليم، مساعد أول رئيس الحزب لشئون الكهرباء والطاقة.وأضاف بيان لحزب الغد، اليوم، أنه سيعقد محاضرة أيضًا بالمقر المركزي اليوم تحت عنوان "الطاقة النووية واستخداماتها"، يحاضرها الدكتور فراج خليل نائب رئيس الحزب لشئون الطاقة النووية وأستاذ الجيولوجيا ورئيس قسم الصخور المشعة بهيئة المواد النووية.