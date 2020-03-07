رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. محاضرات عن «الكهرباء والطاقة» بحزب الغد

السبت 07/مارس/2020 - 11:04 ص
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
حسين العمدة
طباعة
أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، عن عقد عدد من المحاضرات بالمقر المركزي للحزب طبقًا لخطته في تأهيل الكوادر الشبابية، اليوم، استعدادا للانتخابات المقبلة "النواب والشيوخ والمحليات"، الأولى منها بعنوان "الكهرباء في مصر.. التحديات والحلول"، يحاضرها الدكتور محمد سليم، مساعد أول رئيس الحزب لشئون الكهرباء والطاقة.

وأضاف بيان لحزب الغد، اليوم، أنه سيعقد محاضرة أيضًا بالمقر المركزي اليوم تحت عنوان "الطاقة النووية واستخداماتها"، يحاضرها الدكتور فراج خليل نائب رئيس الحزب لشئون الطاقة النووية وأستاذ الجيولوجيا ورئيس قسم الصخور المشعة بهيئة المواد النووية.

موضوعات متعلقة

12 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مصر

الزمالك أول المتأهلين للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حريق ضخم في محال تجارية بالدرب الأحمر

الصور

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة

وفاة الطفلة الثالثة.. تفاصيل انتحار 3 فتيات فى الشرقية

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

احتضن ابنه لحمايته من حادث بالعجوزة.. فدهست سيارة رأسه

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

احذر.. عادة يومية تهدد بالإصابة بكورونا

دراسة تكشف الفئة العمرية الأكثر عرضه للإصابة بسرطان الثدي

طبيب نساء وتوليد: سرطان الثدى القاتل الثانى للسيدات بعد القلب

منوعات

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

الرياضة تحمي من تقلص الدماغ

كيف تحمي دماغك من الشيخوخة؟.. دراسة تكشف السر

لاتهامه بالاعتداء الجنسى.. التراجع عن نشر مذكرات «وودى آلن»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. ندوة «القيم الإيجابية وكيفية تحصيلها» بطاز

«هيروسترات» يبحث عن الشهرة على مسرح المركز الثقافي بطنطا

مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو.. ثلاث دهشات لحياة أخيرة»

86 مقالًا موجزًا عن أشياء تهمنا فى «أخلاقيات عالمنا الواقعى»