رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أمريكا تدعم منتدى غاز شرق المتوسط وتشيد بإدارة السيسى

السبت 07/مارس/2020 - 11:00 ص
منتدى غاز شرق المتوسط
منتدى غاز شرق المتوسط
سيد ابراهيم
طباعة
أكد وزير الطاقة الأمريكى دان برويليت، أن الولايات المتحدة تدعم منتدى غاز شرق المتوسط، وأنها تفخر بكونها مرشحة للانضمام إليه بصفة مراقب، مؤكدا أن المنتدى يحقق أمن الطاقة وتوفير الغاز الطبيعى بتكلفة مناسبة، فضلا عن دفع مسارات السلام والازدهار والتنمية بالمنطقة.

ولفت إلى أهمية تطور تكنولوجيا صناعة البترول والغاز في العالم، والتي استفادت منها الولايات المتحدة، وكذلك دول المنتدى في الوصول لاكتشافات الغاز الحالية وإطلاق العنان لمصادرها الوفيرة من الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول المهندس طارق الملا في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال، بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، والتي نظمتها الغرفة الأمريكية للتجارة بواشنطن.

وأشاد الوزير الأمريكى بما شهده قطاع الطاقة في مصر من ازدهار، خلال سنوات قليلة، بالتزامن مع ما يشهده الاقتصاد المصرى ككل من تقدم ملموس بفضل الإصلاحات التنظيمية الناجحة، والسياسات السليمة التي اتبعتها إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأعرب الوزير الأمريكي، عن تطلع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الفني والتكنولوجى مع مصر في مجال الطاقة في ضوء إطلاق أول حوار استراتيجى في مجال الطاقة العام الماضى، مؤكدا استعدادها لدعم صناعة الطاقة في مصر ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وذلك بالتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء في مصر، ومن خلال المركزين الوطنيين لتكنولوجيا الطاقة والطاقة المتجددة بالولايات المتحدة.

ودعا الوزير في ختام كلمته الشركات الأمريكية الكبرى إلى مواصلة استثمار الفرص الهائلة التي تحظى بها منطقة شرق المتوسط وتكثيف جهود التعاون والعمل عن قرب مع منتدى غاز شرق المتوسط؛ لتحقيق الفائدة لجميع الأطراف ودعم جهود المنتدى كنموذج ناجح للتعاون والشراكة وتحقيق الازدهار، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية لها سجل ناجح في مصر وتواصل التوسع فى أعمالها في قطاع البترول والغاز، سواء شركة أباتشى أو أكسون موبيل وشيفرون، وكذلك شركة بكتل التي وقعت اتفاق لمشروع ضخم للتكرير والبتروكيماويات مؤخرا.

كما عقد المهندس طارق الملا، اجتماعا ثنائيا مع السيد دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين فى مجال البترول والغاز على المستوى الاستراتيجي بين الحكومتين، وكذلك استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر فى مختلف مجالات البترول والغاز، كما تم استعراض آخر مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المحورى فى استغلال ثروات الغاز شرق المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، وتم الاتفاق على استكمال جلسات الحوار الاستراتيجي فى مجال الطاقة بين الجانبين والتى بدأت فى القاهرة فى سبتمبر الماضى بما يدعم زيادة التعاون بين البلدين فى مجال البترول والغاز.

موضوعات متعلقة

الزمالك أول المتأهلين للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا

الآن.. وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

احتضن ابنه لحمايته من حادث بالعجوزة.. فدهست سيارة رأسه

12 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مصر

الصور

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة

وفاة الطفلة الثالثة.. تفاصيل انتحار 3 فتيات فى الشرقية

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

احتضن ابنه لحمايته من حادث بالعجوزة.. فدهست سيارة رأسه

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

احذر.. عادة يومية تهدد بالإصابة بكورونا

دراسة تكشف الفئة العمرية الأكثر عرضه للإصابة بسرطان الثدي

طبيب نساء وتوليد: سرطان الثدى القاتل الثانى للسيدات بعد القلب

منوعات

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

الرياضة تحمي من تقلص الدماغ

كيف تحمي دماغك من الشيخوخة؟.. دراسة تكشف السر

لاتهامه بالاعتداء الجنسى.. التراجع عن نشر مذكرات «وودى آلن»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. ندوة «القيم الإيجابية وكيفية تحصيلها» بطاز

«هيروسترات» يبحث عن الشهرة على مسرح المركز الثقافي بطنطا

مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو.. ثلاث دهشات لحياة أخيرة»

86 مقالًا موجزًا عن أشياء تهمنا فى «أخلاقيات عالمنا الواقعى»