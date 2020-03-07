أمريكا تدعم منتدى غاز شرق المتوسط وتشيد بإدارة السيسى

أكد وزير الطاقة الأمريكى دان برويليت، أن الولايات المتحدة تدعم منتدى غاز شرق المتوسط، وأنها تفخر بكونها مرشحة للانضمام إليه بصفة مراقب، مؤكدا أن المنتدى يحقق أمن الطاقة وتوفير الغاز الطبيعى بتكلفة مناسبة، فضلا عن دفع مسارات السلام والازدهار والتنمية بالمنطقة.ولفت إلى أهمية تطور تكنولوجيا صناعة البترول والغاز في العالم، والتي استفادت منها الولايات المتحدة، وكذلك دول المنتدى في الوصول لاكتشافات الغاز الحالية وإطلاق العنان لمصادرها الوفيرة من الطاقة.جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول المهندس طارق الملا في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال، بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، والتي نظمتها الغرفة الأمريكية للتجارة بواشنطن.وأشاد الوزير الأمريكى بما شهده قطاع الطاقة في مصر من ازدهار، خلال سنوات قليلة، بالتزامن مع ما يشهده الاقتصاد المصرى ككل من تقدم ملموس بفضل الإصلاحات التنظيمية الناجحة، والسياسات السليمة التي اتبعتها إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى.وأعرب الوزير الأمريكي، عن تطلع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الفني والتكنولوجى مع مصر في مجال الطاقة في ضوء إطلاق أول حوار استراتيجى في مجال الطاقة العام الماضى، مؤكدا استعدادها لدعم صناعة الطاقة في مصر ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وذلك بالتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء في مصر، ومن خلال المركزين الوطنيين لتكنولوجيا الطاقة والطاقة المتجددة بالولايات المتحدة.ودعا الوزير في ختام كلمته الشركات الأمريكية الكبرى إلى مواصلة استثمار الفرص الهائلة التي تحظى بها منطقة شرق المتوسط وتكثيف جهود التعاون والعمل عن قرب مع منتدى غاز شرق المتوسط؛ لتحقيق الفائدة لجميع الأطراف ودعم جهود المنتدى كنموذج ناجح للتعاون والشراكة وتحقيق الازدهار، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية لها سجل ناجح في مصر وتواصل التوسع فى أعمالها في قطاع البترول والغاز، سواء شركة أباتشى أو أكسون موبيل وشيفرون، وكذلك شركة بكتل التي وقعت اتفاق لمشروع ضخم للتكرير والبتروكيماويات مؤخرا.كما عقد المهندس طارق الملا، اجتماعا ثنائيا مع السيد دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين فى مجال البترول والغاز على المستوى الاستراتيجي بين الحكومتين، وكذلك استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر فى مختلف مجالات البترول والغاز، كما تم استعراض آخر مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المحورى فى استغلال ثروات الغاز شرق المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، وتم الاتفاق على استكمال جلسات الحوار الاستراتيجي فى مجال الطاقة بين الجانبين والتى بدأت فى القاهرة فى سبتمبر الماضى بما يدعم زيادة التعاون بين البلدين فى مجال البترول والغاز.