جورجيا توقف الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

قررت جورجيا وقف كافة رحلات الطيران من وإلى إيطاليا التى تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد(كوفيد19)، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4636 أمس الجمعة، مقارنة بنحو 3800 شخص أمس الأول الخميس.وكشفت النشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية عن زيادة في عدد الوفيات إلى 197، من 148 بين يومى الخميس والجمعة، وفي أعداد المتعافين من الفيروس إلى 523، من 414 خلال اليومين الماضيين.وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون العناية المركزة من 351 إلى 426 شخصا، وهو رقم يتم مراقبته عن كثب وسط مخاوف من نفاد الأماكن الخاصة بالمرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات.وما زال تفشي المرض مركَّزًا في شمال إيطاليا، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في لومباردي 2612 حالة و870 حالة في إميليا رومانيا و488 حالة في فينيتو، وفي لاتسيو، المنطقة التي تضم روما، هناك 54 حالة، ارتفاعًا من 41 أمس الأول الخميس.