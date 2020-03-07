18.1 % سيدة تعول أسرًا.. و24% من الحكومة وزيرات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الذكور فى مصر يفوق الإناث بمعدل 106،2 ذكر لكل 100 أنثى، كما بلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75،5 سنة، مقابل 73،0 سنة للذكور عام 2020، وذلك وفقًا للبيانات الأولية لتقديرات السكان فى 1-1-2020.وأضاف جهاز الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، أن نسبة الإناث التي تعول أسرًا بلغت 18،1%، أما نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها إناث فبلغت 12،6% مقابل 27،1% نسبة الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال، وفقًا لبيانات مسح الدخل والإنفاق 2017-2018.كما أظهرت البيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2019 انخفاض عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 بـ8017 عقدا، حيث بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018، مقابل 879298 عقدا عام 2019، كما انخفض عدد إشهادات الطلاق بـ6167 إشهادة مقارنة بعام 2018، حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق 211554 إشهادة، عام 2018 مقابل 205387 إشهادة عام 2019.ووفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2019، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15،6% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 67،3% للرجال، كما بلغ معدل البطالة للإناث 21،7% مقابل 4،8% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 15،3% مقابل الذكور 84،7%.وسجلت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 89،2% مقابل 70،3 % للذكو، كما بلغت نسبة المشتركات فى التـأمينات الاجتماعية 71،2% مقابل 40،8% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى 68،5 % مقابل 34،4% للذكور.وبلغت نسبة النساء اللاتى تشغلن مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 36،4% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 32،5%، أما القائمات بالأعمال الكتابية فبلغت نسبتهن 24،8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 21،9%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1،6%.وفى سياق متصل، تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث في مختلف المراحل التعليمية كالتالى: مرحلة التعليم قبل الإبتدائي 27.7%، المرحلة الإبتدائية 101%، المرحلة الإعدادية 94،2%، الثانوى العام 54،6%، الثانوى الفني (تجارى،صناعى، زراعى...)42،8%، بلغ معدل التسرب 2017-2018 فى المرحلة الإبتدائية 0،3% للإناث مقابل 0،5% للذكور للعام الدراسى، بينما بلغت 3،0% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 3،2% للذكور فى نفس العامبلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 48،9% مقابل 51،1% للذكور.أما عن المرأة في مواقع صنع القرار عام 2018-2019، فحصلت المرأة على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، كما حصلت المرأة على 90 مقعد في البرلمان بنسبة 15% من إجمالي المقاعد، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية.