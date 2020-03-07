«كورونا» يقتل البرلمانية الإيرانية فاطمة رهبر

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة نائبة جديدة منتخبة فى دورتها الحادية عشرة فاطمة رهبر بفيروس كورونا المستجد، وفقأ لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وفاطمة رهبر (56 عاما) هي نائبة منتخبة للبرلمان الجديد الحادي عشر، وكانت نائبة عن طهران في الدورات 7 و8 و9 في البرلمان، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ.وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 في الـ24 ساعة الأخيرة.وكانت إيران أعلنت، في وقت سابق، وقف كل النشاطات والفعاليات الرياضية، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.كما فرضت السلطات الإيرانية، اليوم،، قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمال البلاد للحد من انتشار الفيروس.وتوقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة كورونا، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30% و40% من سكان طهران بالفيروس خلال الاسبوعين القادمين، بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا إلى 107، وعدد المصابين 3513 مصابًا.