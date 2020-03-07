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محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا تخفض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11%

السبت 07/مارس/2020 - 10:38 ص
الصين
الصين
وكالات
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انخفض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11% على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020 ليصل إلى 591.99 مليار دولار، وفقا لإحصاءات نشرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الأرقام منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في ديسمبر الماضي.

وانخفضت الصادرات بنسبة 17.2% والواردات بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي، لتستقر عند 292.45 مليار دولار و299.54 دولار على الترتيب.

وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".

وكان من المتوقع صدور البيانات التجارية الصينية لشهر يناير، أوائل الشهر الماضي، لكن أعلنت الإدارة العامة للجمارك انها ستدمجها مع أرقام واردات وصادرات فبراير، الصادرة في مارس بدلا من ذلك.

ومن المتوقع أن تكون الأرقام مقياسا للكيفية التي عانى منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إغلاق أماكن عمل في مختلف أنحاء البلاد ومحاصرة عشرات الملايين من الأشخاص.

وشهدت صادرات البضائع المصنعة بشكل خاص تراجعات واسعة في الشهرين الماضيين. وتراجعت صادرات الصلب 27% وتراجعت معدات معالجة البيانات وقطع الغيار 26 %وصادرات الألعاب 26%.

وعلى الرغم من أن الواردات ككل انخفضت، خالفت بعض السلع الاتجاه. وزادت واردات الفحم 33%، وواردات النفط الخام 5 % وزادت واردات فول الصويا وهو جزء رئيسي من الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، الذي تم وضع اللمسات النهائية فيه في ديسمبر الماضي، بنسبة 14%.

وبينما تضررت التجارة مع أوروبا واليابان والولايات المتحدة، حيث تراجعت بنسبة 14 % و15 % و19% على التوالي، زادت التجارة بين الصين ودول رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركائها في مبادرة الحزام والطريق.

وزادت الواردات من دول آسيان 9% والتجارة بين الصين ودول مبادرة الحزام والطريق بنسبة 1.8%.

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